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  • 10.08.2019 11:53
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 12:26

Ülke şokta! Yakıt tankeri patladı: 57 kişi yanarak can verdi

Tanzanya'nın doğusunda yer alan kentinde bir tankerinin sı sonucu ilk belirlemelere göre 57 kişi yanarak hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın aktardığına göre, Tanzanya'nın doğusunda yer alan kentinde bir yakıt tankeri patladı. da en az 57 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

tankeri otoyolda seyir halinde ilerlerken devrildi. Tankerin devrilmesi sonucu etrafa saçılan petrolü almak için çok sayıda insan bölgeye akın etti. Bu sırada petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Patlama sonucu ortaya korkunç bir manzara çıktı. En az 57 kişi alevlerin ortasında kalarak yanarak can verdi.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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