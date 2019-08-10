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  • 10.08.2019 10:31
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:35

'lı terörist askerini vurdu, olayı örtbas etti

Deyrizor’da bir askerinin tartıştığı ’lı terörist tarafından bacağından vurulduğu, ABD 'nın () olayı örtbas ettiği iddia edildi.

PKK'lı terörist ABD askerini vurdu, Pentagon örtbas etti

Akşam'ın haberine göre Deniz Piyadelerine bağlı bir çavuşun, şubat ayında, 'de yaralı Arap sivillere yardım ettiği için silahlı / mensubu tarafından vurularak yaralandığı ve ABD 'nın () bu saldırının üzerini örttüğü iddia edildi. Amerikan "Task and Purpose" haber sitesi, olayla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırının ABD'ye ait Deyrizor yakınlarındaki bir askeri üste meydana geldiğini duyurdu.

TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Olayın, üste görevli Çavuş Cameron Halokovich'in, silahlı YPG/PKK mensuplarının itirazlarına rağmen üssün kapısına gelen bir kamyonetin kasasındaki yaralı Arap sivillere yardım etmesinden kaynaklandığı iddia edildi. Üste ABD askerleriyle PKK mensupları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığını öne süren kaynaklar, Halkovich'in, kamyonetin kasasındaki yaralılara yardım ettiği aynı gün saat 21.00 sularında nöbet kontrolüne çıkarken kapıda nöbet tutan terörist tarafından bacağından vurulduğunu anlattı. Onbaşı Kane Downey'nin de saldırganı vurarak öldürdüğü öne sürüldü.

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