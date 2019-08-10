Norveç’te camide silahlı saldırı

Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Cami'nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Yerel medya, kasklı bir kişinin camiye girerek ateş ettiğini; saldırıda bir kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırganın gözaltına alındığı; yaralı kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor.
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