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  • 10.08.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:22

duyurdu! 'den yeni füze denemesi

, 'nin üzerinde iki füze denemesi yaptığını duyurdu. üney , " durumu takip ederken , teyakkuz halini sürdürüyor" dedi.

Güney Kore duyurdu! Kim'den yeni füze denemesi

Yonhap haber ajansının haberine göre, Genelkurmay Başkanlığı, 'nin sahil kenti Hamhung'dan 'ne iki füze ateşlendiğini duyurdu.

Habere göre Güney , "Askeri istihbarat durumu takip ederken Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, teyakkuz halini sürdürüyor" açıklamasını yaptı.

Katı yakıtlı roket motoru üretim sahasına ev sahipliği yapan Hamhung kenti, önceki birkaç füze denemesinin gerçekleştirildiği bölgenin yaklaşık 30 mil kuzeyinde yer alıyor.

Güney Kore Genelkurmayı, geçen ayın sonunda Kuzey Kore'nin 'tanımlanamayan birden fazla füze' ateşlediğini bildirerek, füzelerin Kuzey Kore'nin doğusundaki Güney Hamgyong bölgesinden ateşlendiğini açıklamıştı.

ABD 'ndan () bir yetkili ise geçen hafta, Güney Kore ile düzenlenecek ortak tatbikatlara ilişkin, "Haberdar olduğumuz ya da tasarladığımız planlarda herhangi bir düzenleme veya değişiklik yok" demişti.

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