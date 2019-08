Game of Thrones’un senaristleri David Benioff ve D.B. Weiss’i Netflix'e katıldı Netflix, Game of Thrones’un senaristleri David Benioff ve D.B. Weiss’i ekibine kattı. Bunun için ikiliye tam 200 milyon dolar saydı

Dünyanın en çok izlenen dizisi Game of Thrones (Taht Oyunları), izlenme rekorları kırdı. Oyuncularına milyon dolarlar kazandıran dizi, geçtiğimiz aylarda final yaptı. Diziyi ABD'li yazar George R. R. Martin'in kitaplarından uyarlayan senaristler David Benioff ve D. B. Weiss'in yeni adresleri merak uyandırdı. Dünyayı ekrana kilitleyen senaristler için Netflix, Amazon ve Disney kıyasıya yarıştı. Netflix, iki senaristi toplamda 200 milyon dolar karşılığında ekibine kattı. Benioff ve Weiss, Netflix'e teşekkür açıklaması yaptı..



47 EMMY ÖDÜLÜ ALDI

İki senarist, Game of Thrones dizisiyle, 47 Emmy ödülü aldı. Bir Star Wars üçlemesinin prodüktörlüğünü ve yazarlığını da yapmakta olan ikili önümüzdeki ay 32 Emmy ödülü için daha yarışacak.





DAVİD BENİOFF

ABD'Lİ 48 YAŞINDAKİ SENARİST DAVİD BENİOFF'UN SERVETİ 18 MİLYON DOLAR...



D.B. WEİSS

GAME OF THRONES SAYESİNDE ÜNLÜ OLAN SENARİST D.B. WEİSS'İN TOPLAM SERVETİ 22 MİLYON DOLAR!