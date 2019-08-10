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  • 10.08.2019 10:06
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 10:31

'da polis merkezinde

Son dakika haberine göre 'da başkent Kopenhag'da bulunan bir polis merkezinde meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki evlerde hasar oluşurken, ölen ya da yaralanan olmadığı bilgisi verildi.

'nın başkenti Kopenhag'daki bir polis merkezinde meydana geldi. Polis, patlamada yaralanan olmadığını açıkladı.
Patlama başkent Kopenhag'ın Nørrebro bölgesindeki bir polis merkezinde meydana geldi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı açıklamada, olayın incelendiği ve patlamada yaralanan olmadığı belirtildi.

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