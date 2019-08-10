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  • 10.08.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 16:42

BM'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rumlara sunduğu 'hidrokarbon konusunda ortak komite kuralım' önerileri konusunda bir mektup gönderdi.

BM'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya mektup

Mektubunda; Akıncı'nın, hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusunda Kıbrıs Rum lideri Nikos Anastasiadis'e yaptığı önerileri dikkatli bir şekilde not ettiğini belirten Guterres, ''Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, hidrokarbon kaynakları konusunda tırmanan gerginlikle ilgili dile getirdiği endişelerini de not ettiğini ifade eden BM Genel Sekreteri, mektubunda; ''açık denizlerdeki hidrokarbon sorununun çözümüne duyulan ihtiyacın, Kıbrıs'ta kalıcı bir çözüme ulaşmak için güçlü bir teşvik oluşturduğuna inandığını'' belirtti.

Akıncı'ya hitaben ''Sürdürebilir bir çözüme olan bağlılığınızı ve daha fazla güven artırıcı önlemi almaya hazır olmanızı takdir ediyorum'' diyen Guterres, ''Liderlerin BM gözetiminde gayri resmi olası bir konferansın toplanması önerisini takdir ederek tüm Kıbrıslıların yararına olacak etkili yeni güven artırıcı önlemlerin alınması yönündeki'' çağrısını yineledi.

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