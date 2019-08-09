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  • 09.08.2019 18:07
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 18:48

Son dakika: 'da kaçırılan 10

Son dakika haberine göre 'da 13 Temmuz'da Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 . Gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest

açıklarında silahlı kişilerce kaçırılan 10 Türk gemicinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Nijerya'nın Gine Körfezi açıklarında kaçırılan 10 Türk gemici serbest bırakıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kurtarılan gemicilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Nijerya açıklarında 13 Temmuz akşamı silahlı kişiler, 18 Türk'ün bulunduğu Türkiye bandıralı Paksoy-I kargo gemisine saldırarak 10 gemiciyi kaçırmıştı.

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