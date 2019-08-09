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  • 10.08.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 00:21

Çad'da silahlı : 44 ölü

ülkesi Çad'ın Ouaddai kentinde, çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı da 44 kişi öldü. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini söyledi.

Çad'da silahlı çatışma: 44 ölü

ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı da 44 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı çatışmaya girdiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

Debi, saldırı bilgisi ulaşır ulaşmaz güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini ve saldırganların olay mahalline gelen güvenlik güçlerine de ateş ettiğini ifade etti.

Hastane kaynakları, çatışmalarda 44 kişinin öldüğünü bildirdi.


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