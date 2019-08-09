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  • 09.08.2019 15:00
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 15:03

Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında silahlı : 37 ölü

ülkesi Çad'da çobanlarla çiftçiler arasında çıkan silahlı da ilk belirlemelere göre 37 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, "Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." dedi.

Çobanlarla çiftçiler arasında silahlı çatışma: 37 ölü

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Ouaddai kentinde çobanlar ile çiftçilerin silahlı ya girdiğini, en az 37 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"Kötü anlara tanık oluyoruz, etnik çatışmalar endişe verici ulusal bir mesele haline geldi." diyen Debi, etnik çatışmaları sona erdirmek için kapsamlı toplumsal bir diyalog süreci başlatılacağını kaydetti.

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