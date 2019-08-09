ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'güvenli bölge' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak. Görüşmelerde Türkiye ile ilerleme sağlanması memnuniyet verici' dedi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 'Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak. Görüşmelerde Türkiye ile ilerleme sağlanması memnuniyet verici' dedi. Ayrıntılar geliyor...
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