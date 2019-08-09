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  • 09.08.2019 20:29
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 20:29

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'güvenli bölge' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak. Görüşmelerde Türkiye ile ilerleme sağlanması memnuniyet verici" dedi.

Pompeo'dan 'güvenli bölge' açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük bir adım olacak. Görüşmelerde Türkiye ile ilerleme sağlanması memnuniyet verici" dedi.


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