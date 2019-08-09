Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 09.08.2019 21:40
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 21:53

Başkanı Trump'tan açıklaması: Anlaşmaya hazır değiliz

Ülkesinin 'le ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak anlaşmaya henüz hazır olmadığını söyleyen Başkanı , "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. i ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim" şeklinde konuştu.

Trump'tan flaş Çin açıklaması

Başkanı , 'a hareketinden önce 'ın bahçesinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

'le açık bir diyalog yürüttüklerini ifade eden Trump, müzakerelerin planlandığı gibi eylülde yapılıp yapılmayacağını göreceklerini belirtti.

"ANLAŞMA YAPMAYA ŞU ANDA HAZIR DEĞİLİZ"
Çin'e getirdikleri ilave gümrük vergilerinin ekonomik karşılığının Amerikan vergi mükellefleri tarafından değil Çin tarafından ödendiğini savunan Trump, Pekin'in kendi parasının değerini baskılayarak, piyasaya çok miktarda para pompaladığını söyledi.

Trump, "Çin'le konuşuyoruz ve çok iyi geçiniyoruz, ancak anlaşma yapmaya şu anda hazır değiliz. Çin bir şeyler yapmak istiyor ama ben henüz yapmaya hazır değilim." şeklinde konuştu.

"HUAWEİ İLE İŞ YAPMAYACAĞIZ"
Trump ayrıca, ABD'li firmaların Çinli bilişim devi i ile çalışmayacağını belirterek, "Huawei ile iş yapmayacağız, bu konuda gerçekten kararımı verdim." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamayla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti. Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

KİM JONG-UN'DAN YENİ MEKTUP
Öte yandan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan yeni bir mektup aldığını açıkladı.

Kim'in mektubu için "Çok olumlu bir mektuptu." ifadesini kullanan Trump, "Sanıyorum yeniden bir görüşme yapacağız. 3 sayfalık, baştan sona çok güzel bir mektup gönderdi." değerlendirmesini yaptı.

Haziran sonunda ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de buluşmuştu. Trump, sınırın Kuzey Kore tarafına geçerek bu ülke topraklarına adım atan ilk ABD başkanı olmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriABD Başkanı Trump'tan Çin açıklaması: Anlaşmaya hazır değiliz
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri