Rusya'da füze testi sırasında patlama

Rusya'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesindeki Severodvinsk kentindeki bir askeri üste patlama meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füze motoru ünitesinin testi sırasında patlama meydana geldiği, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Füze motorunun "sıvı yakıtlı jet motoru" olduğu aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında, patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi bir zararlı maddenin salınmadığı belirtildi.
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