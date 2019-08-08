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  • 08.08.2019 14:14
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 14:14

'da füze testi sırasında

Savunma Bakanlığı, füze motoru ünitesinin testi sırasında meydana geldiğini ve en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Rusya'da füze testi sırasında patlama

'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesindeki Severodvinsk kentindeki bir askeri üste meydana geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füze motoru ünitesinin testi sırasında patlama meydana geldiği, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Füze motorunun "sıvı yakıtlı jet motoru" olduğu aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, patlamanın ardından radyasyon düzeyinin normal olduğu ve atmosfere herhangi bir zararlı maddenin salınmadığı belirtildi.

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