Elisıkızabeth!

İngiltere Kraliçesi Elizabeth (93), mutfakta tutumlu davrandı. Kraliçe, Buckingham Sarayı'nda çalışarak şef aramaya başladı. Aşçıya verilecek ücret ise yıllık 22 bin pound yani aylık 12 bin lira olarak açıklandı. Kraliçe'ye yemek yapacak olan şefin, sarayda yaşayacağı vurgulandı. Ancak Buckingham Sarayı'nın verdiği şef ilanı, herkesi hayal kırıklığına uğrattı. İngilizler'in maaşı az buldukları ortaya çıktı.
İngiliz medyası, "Kraliçe cimri davrandı. Verilecek ücret az bulunduğu için sarayda çalışacak aşçı bulunamadı" diye yazdı.
İngiliz medyası, "Kraliçe cimri davrandı. Verilecek ücret az bulunduğu için sarayda çalışacak aşçı bulunamadı" diye yazdı.
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