Bugünkü
Takvim

Elisıkızabeth!

Elisıkızabeth!
İngiltere Kraliçesi Elizabeth (93), mutfakta tutumlu davrandı. Kraliçe, Buckingham Sarayı'nda çalışarak şef aramaya başladı. Aşçıya verilecek ücret ise yıllık 22 bin pound yani aylık 12 bin lira olarak açıklandı. Kraliçe'ye yemek yapacak olan şefin, sarayda yaşayacağı vurgulandı. Ancak 'nın verdiği şef ilanı, herkesi hayal kırıklığına uğrattı. İngilizler'in maaşı az buldukları ortaya çıktı.



İngiliz medyası, "Kraliçe cimri davrandı. Verilecek ücret az bulunduğu için sarayda çalışacak aşçı bulunamadı" diye yazdı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriElisıkızabeth!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri