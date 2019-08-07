Patlama, başkent Kabil'deki Khana bölgesinde, yerel saatle 09.15 sıralarında meydana geldi. Patlamanın polis merkezini hedef aldığını bildiren yerel medya, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 95 kişinin yaralandığını, patlama bölgesine yaklaşık 30 ambulansın gönderildiğini duyurdu. Ayrıca, patlamanın sabah saatlerinde, insanlar işlerine giderken gerçekleşmesi sebebiyle ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtildi.
Son dakika: Afganistan’da patlama: Çok sayıda yaralı var
Son dakika haberine göre Afganistan’da meydana gelen patlamada 95 kişi yaralanırken, ölü sayısı henüz belirlenemedi. Patlamanın sabah saatlerinde, insanlar işlerine giderken gerçekleşmesi sebebiyle bilançonun artabileceği belirtildi.
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