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  • 07.08.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 18:56

Atambayev'in evine operasyon

Son dakika haberine göre Eski 'in tutuklanması için güvenlik güçleri tarafından evine operasyon düzenlendi.

Atambayev'in evine operasyon

Eski 'in tutuklanması için evine güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenlendi.

Güvenlik güçleri, dokunulmazlığı kaldırılan ve polise ifade vermeye gitmeyen Atambayev'in, başkent Bişkek'e 12 kilometre uzaklıkta bulunan Koy-Taş köyündeki evine baskın yaptı.

Atambayev'in evi ve etrafındaki yollar güvenlik kontrolüne alınırken, eski Cumhurbaşkanı'nın destekçileri polise karşı koydu.

Güvenlik güçlerinin, Atambayev'in evi önünde nöbet tutan destekçilerine ateş ettiği ve olayda yaralananların olduğu bildirildi.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, operasyonda sadece plastik mermi kullanıldığı belirtildi.

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