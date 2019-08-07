ABD'de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir 'silahlı saldırgan' ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.
ABD'de panik anları! USA Today'in merkezi boşaltıldı
ABD’de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir ‘silahlı saldırgan’ ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.
ABD'de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir 'silahlı saldırgan' ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.
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