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  • 07.08.2019 22:16
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 22:16

'de panik anları! 'in merkezi boşaltıldı

’de yayın yapan gazetesinin merkez binası, gelen bir ‘silahlı saldırgan’ ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.




ABD'de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir 'silahlı saldırgan' ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.

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