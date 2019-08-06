Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn (67) hostes sevgilisi Suthida Vajiralongkorn'u general yaptı. Sonra eşinden boşanıp sevgilisiyle 3 ay önce evlendi. Kral, evlendikten 3 ay sonra bu kez hemşire Sineenat'ı (34) komutan yapıp, onu resmi metresi ilan etti.
Tayland Kraliçesi Suthida Vajiralongkorn
Kraliyet Metresi Sineenat Wongvajirapakdi
Tayland Kraliçesi Suthida Vajiralongkorn
Kraliyet Metresi Sineenat Wongvajirapakdi
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