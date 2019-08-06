Bugünkü
Takvim

Vajiralongkorn general rütbesi verdiği kız arkadaşını ‘kraliyet metresi’ ilan etti

, komutan yaptığı sevgilisiyle 3 ay önce evlendi. Şimdi de general rütbesi verdiği kız arkadaşını ‘kraliyet metresi’ ilan etti.

En kral metres
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn (67) hostes sevgilisi 'u general yaptı. Sonra eşinden boşanıp sevgilisiyle 3 ay önce evlendi. Kral, evlendikten 3 ay sonra bu kez hemşire Sineenat'ı (34) komutan yapıp, onu resmi metresi ilan etti.



Tayland Kraliçesi Suthida Vajiralongkorn




Kraliyet Metresi Sineenat Wongvajirapakdi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriTayland Kralı Maha Vajiralongkorn general rütbesi verdiği kız arkadaşını ‘kraliyet metresi’ ilan etti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri