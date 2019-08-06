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  • 06.08.2019 18:18
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 18:18

Nobel ödüllü 'li yazar hayatını kaybetti

Nobel Edebiyat Ödülü alan 'li ilk siyahi yazar , 88 yaşında yaşamını yitirdi. Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "" ile onurlandırılmıştı.

Nobel ödüllü ünlü yazardan kötü haber

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi 'li yazar , 88 yaşında hayatını kaybetti. Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.

11 eseri bulunan Morrison, 1988'de Türkçe'ye "Sevilen" adıyla çevrilen ''Beloved'' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.


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