Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ABD'li yazar Toni Morrison, 88 yaşında hayatını kaybetti. Morrison'ın yayıncısı Alfred Knopf, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yazarın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Morrison, 1993'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan ABD'li ilk siyahi kadın yazar olmuştu.

11 eseri bulunan Morrison, 1988'de Türkçe'ye "Sevilen" adıyla çevrilen ''Beloved'' adlı romanıyla Pulitzer Ödülü'nü kazanmıştı.

Morrison, 2012 yılında da eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından "Özgürlük Madalyası" ile onurlandırılmıştı.