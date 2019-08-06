Rio de Janeiro kentindeki bir cezaevinde tutulan çete lideri Clauvino da Silva'nın kendini astığı bildiriliyor. 'Kısa' lakabıyla tanınan çete lideri, ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında firar etmeyi denemişti.
Kadın kılığında kaçarken yakalanan çete lideri Clauvino da Silva kendini astı!
Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri Clauvino da Silva'nın hapishanedeki hücresinde cesedi bulundu. Clauvino da Silva'nın kendini astığı bildiriliyor.
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