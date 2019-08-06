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  • 06.08.2019 20:34
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 20:34

Kadın kılığında kaçarken yakalanan çete lideri Clauvino da kendini astı!

Kadın kılığında hapishaneden kaçmaya çalışan çete lideri Clauvino da 'nın hapishanedeki hücresinde cesedi bulundu. Clauvino da Silva'nın kendini astığı bildiriliyor.



Rio de Janeiro kentindeki bir cezaevinde tutulan çete lideri Clauvino da Silva'nın kendini astığı bildiriliyor. 'Kısa' lakabıyla tanınan çete lideri, ziyarete gelen 19 yaşındaki kızının kılığında firar etmeyi denemişti.

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