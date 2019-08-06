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Efsane muhabir 'yi kaybettik

savaş muhabiri hayatını kaybetti. Burbuçe Ruşiti'nin (50) göğüs kanseri olduğu ve Priştene'de bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Efsane muhabir Ruşiti'yi kaybettik
Kosovalı Türk savaş muhabiri hayatını kaybetti. Burbuçe Ruşiti'nin (50) göğüs kanseri olduğu ve Priştene'de bir süredir tedavi görmekte olduğu hastanede bugün hayatını kaybettiği öğrenildi. Ruşiti'nin ölümü, başta ailesi ve meslektaşları olmak üzere tüm Kosovalılar'ı derinden üzdü. Uzun yıllar Priştine Televizyonu'nda kültür programları yapan, aynı zamanda yazar olan Ruşiti 1998 ila 1999 yılları arasında Kosova savaşı sırasında Kosova'dan kaçmayarak Türk televizyon kanalı NTV'nin savaş muhabiri olarak görev yapmıştı. Burbuçe Ruşiti, bugün öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Priştine'deki şehir mezarlığında toprağa verilecek.

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