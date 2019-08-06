Dilenmek artık paralı! Avrupa ülkesinde ilginç uygulama

İsveç'in güneyindeki Eskilstun şehrinde artık sokakta dilenecek kişilerin 21 avro (yaklaşık 130 lira) ödeyerek lisans alması gerekiyor.
Guardian gazetesinin haberine göre, Eskilstun'da sokakta dilenmek isteyenlerin 3 aylık izin almasını zorunlu kılan uygulama doğrultusunda gerekli evrakları bulunmayan kişilere 342 avro (2 bin 108 lira) para cezası kesilecek.
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