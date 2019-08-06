Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 06.08.2019 15:33
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 15:39

Dilenmek artık paralı! Avrupa ülkesinde ilginç uygulama

'teyeni başlatılan bir uygulama ile dilenmek isteyen kişilerin para karşılığı yasal izin alması zorunlu kılındı. Dilenmek isteyen kişilerin gerekli evrakları internet üzerinden ya da polis merkezlerine giderek doldurulabileceği ifade edilirken, sokakta dilenecek kişilerin 21 avro (yaklaşık 130 lira) ödeyerek lisans alması gerekiyor.

İsveç'in güneyindeki Eskilstun şehrinde artık sokakta dilenecek kişilerin 21 avro (yaklaşık 130 lira) ödeyerek lisans alması gerekiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, Eskilstun'da sokakta dilenmek isteyenlerin 3 aylık izin almasını zorunlu kılan uygulama doğrultusunda gerekli evrakları bulunmayan kişilere 342 avro (2 bin 108 lira) para cezası kesilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriDilenmek artık paralı! Avrupa ülkesinde ilginç uygulama
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri