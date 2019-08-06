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  • 07.08.2019 06:49
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 06:49

'den /'nın paravanı 'ye 500 araçlık destek

Sputnik'in haberine göre devlet haber ajansı SANA, ’nin ’tan Suriye’nin Haseke ilindeki Kamışlı şehrine silah ve mühimmat dolu onlarca araç geçirdiğini belirtti.

ABD'den YPG/PKK'nın paravanı DSG'ye destek

Haberde söz konusu araçların, 'ın kuzeyinden Kamışlı kentine açılan Simalka adlı geçitten geçirildiği ifade edilirken, tüm bunların terör örgütü /'nın paravanı 'ye destek bağlamında olduğunun altı çizildi.

500'Ü BULDU
Haberde uluslararası koalisyon güçlerinin, yüklü miktarda silah ve mühimmat yüklü 200 büyük kamyonun Kamışlı kentine geçirdiği belirtildi.

3 Ağustos'ta , terör örgütü YPG öncülüğündeki Demokratik Güçleri'ne destek için yeni bir askeri sevkıyat gerçekleştirmişti. Suriye'nin kuzeyine giriş yaptığı belirtilen 300 araçlık konvoyda TIR'lar, kamyonetler ve akaryakıt tankerleri olduğu görüldü.

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