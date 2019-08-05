Paralel katliam

Yeni Zelanda Christchurch'da 15 Mart'ta 51 Müslüman'ı katleden Brenton Tarrant'a özenen ABD'li Patrick Crusius (21), Teksas'ı kana buladı. O da bir manifesto yayınladı. "Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı, Texas'ta Hispanik istilasına bir yanıt. Ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil" dedi.
AVM'de 20 kişiyi katletti. ABD bu şoku atlatmadan, 1.5 saat sonra ikinci bir saldırının haberi geldi. Ohio'da Conner Betts (24) adlı saldırgan ise 10 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı. Betts'in öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğu açıklandı.
Brenton Tarrant
Katliamda yakınlarını yitirenler birbirlerini teselli etti.
CHICAGO'DA 14 YARALI
ABD'de 3. saldırı haberi ise Chicago'dan geldi. Kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi, siyah bir araçtan kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 14 kişi yaralandı.
AVM'de 20 kişiyi katletti. ABD bu şoku atlatmadan, 1.5 saat sonra ikinci bir saldırının haberi geldi. Ohio'da Conner Betts (24) adlı saldırgan ise 10 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı. Betts'in öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğu açıklandı.
Brenton Tarrant
Katliamda yakınlarını yitirenler birbirlerini teselli etti.
CHICAGO'DA 14 YARALI
ABD'de 3. saldırı haberi ise Chicago'dan geldi. Kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi, siyah bir araçtan kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 14 kişi yaralandı.
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