Bugünkü
Takvim

Paralel katliam

’li ırkçı genç, ’da Cuma namazı sırasında ’ı katleden teröriste özendi. Teksas’ta basıp 20 kişiyi katletti. Ohio’da ise 10 kişi, bir başka saldırıya kurban gitti...

Paralel katliam
Yeni Zelanda Christchurch'da 15 Mart'ta 'ı katleden 'a özenen 'li Patrick Crusius (21), Teksas'ı kana buladı. O da bir manifesto yayınladı. "Christchurch saldırganını ve onun manifestosunu destekliyorum. Bu saldırı, Texas'ta Hispanik istilasına bir yanıt. Ülkemi koruyorum. Sebeplerim kişisel değil" dedi.



'de 20 kişiyi katletti. ABD bu şoku atlatmadan, 1.5 saat sonra ikinci bir saldırının haberi geldi. Ohio'da Conner Betts (24) adlı saldırgan ise 10 kişiyi öldürdü, 16 kişiyi yaraladı. Betts'in öldürdüğü kişilerin arasında kendi kız kardeşinin de olduğu açıklandı.



Brenton Tarrant



Katliamda yakınlarını yitirenler birbirlerini teselli etti.



CHICAGO'DA 14 YARALI
ABD'de 3. saldırı haberi ise Chicago'dan geldi. Kimliği belirlenemeyen silahlı bir kişi, siyah bir araçtan kalabalığa ateş açtı. Saldırıda 14 kişi yaralandı.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriParalel katliam
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri