Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 05.08.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 05.08.2019 19:45

'te ev ve araçlara

'in orta kesimlerindeki Gornji Vakuf'ta, bazı Boşnakların evlerinin duvarları ve araçlarına gamalı haç çizildi, Srebrenitsa soykırımı kurbanlarının yakınlarını yaralayıcı ifadeler yazıldı. Gece saatlerinde yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bosna Hersek'te ırkçı saldırı!

Orta Bosna Kantonu Polisinden yapılan açıklamada, Krupa köyündeki 5 araca ve evlerin duvarlarına Nazilerin sembolü olan gamalı haç çizildiği ve Srebrenitsa soykırımına ilişkin kurban yakınlarını yaralayıcı ifadelerin yazıldığı belirtildi.

Gece saatlerinde yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

"YAZILANLAR ÜZÜCÜ"
Saldırının mağdurlarından Muhamed Pokvic, evinin duvarlarına yazılanlar nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirterek, "Hırvat komşularımız var. Onlarla aramız çok iyi. Olanlar karşısında yüzümüze bakamadılar." dedi.

Köy yönetiminden Anto Batinic de saldırıyı kınadığını belirterek, suçluların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriBosna Hersek'te ev ve araçlara ırkçı saldırı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri