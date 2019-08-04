Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 04.08.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 21:16

'ın el koyduğu gemiyle ilgili flaş gelişme!

'ın resmi ajansı IRNA, taşıdığı iddiasıyla 'nde el konulan geminin 'a ait olduğunu duyurdu. İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

İran'ın el koyduğu gemiyle ilgili flaş gelişme

Devrim Muhafızları tarafından akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 'nde el konulan geminin 'a ait olduğu bildirildi.

İran'ın resmi ajansı IRNA, Basra Körfezi'nde el konulan geminin Irak'a ait olduğunu duyurdu.

"Hita" adlı geminin, İran'dan kaçırdığı akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine taşıdığı öne sürüldü.

Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada, Çarşamba günü Basra Körfezi'nde taşıyan yabancı gemiye el konulduğunu duyurmuştu.

Zirahi, 700 bin litre akaryakıtı Basra Körfezi çevresindeki Arap ülkelerine kaçırmaya çalışan yabancı uyruklu 7 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Gemi, müdahalenin ardından yasal prosedürler için Farsi Adası'na çekilmişti.

İran'da kaçakçılar, devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.



kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya Haberleriİran'ın el koyduğu gemiyle ilgili flaş gelişme!
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri