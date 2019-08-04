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! İngiliz Kraliyet ailesinde yaşanan elti savaşı taht çekişmesini alevlendirdi

İngiliz Kraliyet ailesinde elti savaşı, taht çekişmesini alevlendirdi. Tahtın altıncı varisi olan ’nin eşi Sussex Düşesi ’ı rahatsız ettiği için, saray kavgası başladı.

Game of Thrones
Eltiler savaşı İngiliz Kraliyet ailesinin en büyük sıkıntısı haline geldi. Sussex Düşesi , eşi 'nin tahtın altıncı varisi olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyor. ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın en büyük çocukları Prens George Kraliyet Tahtı'nın üçüncü varisi olmasını da kabul edemeyen Markle'ın hiçbir davette olmaması dikkat çekti. Kraliyet ailesine yakın kaynakların da inkar etmediği eltiler kavgasına Kraliçe II. Elizabeth de sessiz. Kraliyet kanunlarını tanımayan Markle, Vogue dergisinin Eylül sayısına konuk editör oldu ve Kraliçe'yi kızdırdı...

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