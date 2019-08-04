Eltiler savaşı İngiliz Kraliyet ailesinin en büyük sıkıntısı haline geldi. Sussex Düşesi Meghan Markle, eşi Prens Harry'nin tahtın altıncı varisi olmasından dolayı büyük rahatsızlık duyuyor. Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın en büyük çocukları Prens George Kraliyet Tahtı'nın üçüncü varisi olmasını da kabul edemeyen Markle'ın hiçbir davette olmaması dikkat çekti. Kraliyet ailesine yakın kaynakların da inkar etmediği eltiler kavgasına Kraliçe II. Elizabeth de sessiz. Kraliyet kanunlarını tanımayan Markle, Vogue dergisinin Eylül sayısına konuk editör oldu ve Kraliçe'yi kızdırdı...
- Dünya
- 04.08.2019
- Gazete
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