Tİme dergisi, ABD'deki çatlağı mercek altına aldı. Trump'ın, Türkiye'ye yaptırım isteyen Mike Pompeo'yu bypass ettiğini yazdı.
Senatör Lindsey Graham da Trump adına Ankara'yı aradı. "Başkan artık mesajlarını benimle iletecek" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.
Senatör Lindsey Graham da Trump adına Ankara'yı aradı. "Başkan artık mesajlarını benimle iletecek" açıklamasını yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına karşı çıkıyor.
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