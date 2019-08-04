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'de kavgası! Trump, Pompeo'yu devre dışı bıraktı

S-400 krizi, yönetiminde tartışmayı su yüzüne çıkardı. Yaptırıma karşı çıkan ABD Başkanı , Dışişleri Bakanı Pompeo'yu devre dışı bıraktı.

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