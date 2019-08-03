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'de jet sosyeteye girdi! ’te 80 milyonluk dairede yaşayacak

Dubai Şeyhi Maktum’un 6 karısından biri olan ancak ’ye kaçan , jet sosyeteye girdi. Haya, ’teki 80 milyon sterlinlik dairede yaşayacak.

High sosyete!

Dubai şeyhi Raşit Al Maktum'dan kaçarak 'nin başkenti 'ya yerleşen , Kraliçe II. Elizabeth'in koruması altında yeni yaşamına başladı... Prenses Haya'nın, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada "zorla evlilikten korunma" talep ettiği ortaya çıkarken, milyarlarca dolarlık tazminat isteği de gündem olmuştu.

Kraliçe II. Elizabeth'in Dubai konusundaki danışmanı olması beklenen Prenses Haya'nın, zenginlerin semti 'teki 80 milyon sterlinlik bir dairede yaşayacağı iddia edildi.




Prenses Haya, 'le çok yakın.



Kensington High Street'te daireler 50 milyon sterlinden başlıyor.


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