Dubai şeyhi Raşit Al Maktum'dan kaçarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Prenses Haya, Kraliçe II. Elizabeth'in koruması altında yeni yaşamına başladı... Prenses Haya'nın, İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde açtığı davada "zorla evlilikten korunma" talep ettiği ortaya çıkarken, milyarlarca dolarlık tazminat isteği de gündem olmuştu.



Kraliçe II. Elizabeth'in Dubai konusundaki danışmanı olması beklenen Prenses Haya'nın, zenginlerin semti Kensington High Street'teki 80 milyon sterlinlik bir dairede yaşayacağı iddia edildi.







Prenses Haya, Kraliçe Elizabeth'le çok yakın.







Kensington High Street'te daireler 50 milyon sterlinden başlıyor.







