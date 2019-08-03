'NASA' yani

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bilim insanı Fionnghuala O'Reilly, 2019 İrlanda güzeli seçildi. Kodlayıcı alanında çok başarılı olan 25 yaşındaki Fionnghuala O'Reilly, tacını 2018 İrlanda güzeli Grinne Gallanagh'dan aldı. Ülkesini Miss Universe'de temsil edecek olan O'Reilly, "İnanılmaz bir duygu. Rüyada gibiyim" dedi.
O'Reilly, 70 bin euro'luk ödülün sahibi oldu.
O'Reilly, 70 bin euro'luk ödülün sahibi oldu.
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