Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed , Malay gençlere Türkiye 'ye gidip kendilerini geliştirmeleri, daha sonra ise yurda donanımlı bir şekilde dönmeleri için tavsiyelerde bulundu.Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Semarak Merdeka'da bir dizi etkinlik kapsamında halkın karşısına çıkarak Türkiye seyahati sırasında gördüklerini paylaştı. Türk halkının çalışkanlığını öven Devlet Başkanı, gençlere Türkleri örnek almalarını tavsiyesinde bulundu."Türkiye'deki gelişme Malezya'dan daha iyidir ve bu Türk halkının kendisinin sonucudur" diyen Başbakan Mahathir,dedi.

Gençleri ayrıca doğu değerleri ve yaşam biçimleriyle gurur duymaya ve zihinlerinin kolonileşmesine neden olabilecek batı kültüründen etkilenmemeye çağırdı. Batılı toplumların bir zamanlar sahip oldukları değerlerden uzak kaldıklarını iddia eden Başbakan Mahathir,dedi.Eşcinsel yaşam tarzının yükselmesinin nedenini, batı özgürlüklerinin yanlış yorumlanmasının bir tezahürü olduğunu söyleyen Mahathir,dedi.