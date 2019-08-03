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İngilizler onu konuşuyor

İngilizler onu konuşuyor
Londra'da yaşayan 18 yaşındaki Khadijah Mellah, İngiltere'nin ilk başörtülü jokeyi olarak katıldığı at yarışında birinci oldu. Manolya Kupası'nda kadın jokeylerin katıldığı yarışı Haverland isimli atıyla birinci olarak bitiren Khadijah, yarış sonrası gözyaşlarını tutamadı. Hayır amaçlı olarak düzenlenen yarışı tribünlerde 25 bin kişi izledi. Yarış sonrası konuşan Mellah, sevincini "Bunu nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Bitiş çizgisini geçtiğimde inanamamıştım, ama sonra ailemi ve arkadaşlarımı sevinirken görünce ağlamaya başladım" dedi. 11 rakibini geride bırakan genç binici, yarış atı ile eğitimlere henüz 2 ay önce başlamıştı. 18 yaşındaki genç jokey, Müslüman kimliği nedeniyle yarış öncesi de büyük ilgi toplamıştı.

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