Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 03.08.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 09:45

’a estetik ameliyat

Fransa Cumhurbaşkanı ’un (41) eşi ’un (66) 17 Temmuz’da başkent ’teki Özel Amerikan Hastanesi’nde 3 saatlik bir estetik operasyon geçirdiği iddia edildi.

Macron’a estetik ameliyat
'a, dünyaca ünlü isimlerin sıkça ziyaret ettiği hastanenin plastik cerrahi bölümünde gerçekleşen ameliyatı için genel anestezi uygulandığı ifade ediliyor. Yüz gençleştirme operasyonu geçirdiği tahmin edilen , daha önce eşi 'dan daha yaşlı göründüğünü açıkça dile getirmişti. 'na yakınlığıyla bilinen Fransız Closer dergisinde çıkan haberlere göre, Brigitte Macron'un ameliyatı gayet sorunsuz geçti, first lady aynı gün taburcu edildi. First lady'nin operasyondan sonraki gün hastaneye 3 araçtan oluşan bir konvoy ve en az 4 korumayla döndüğü öne sürüldü. İki günlük dinlenme sürecini atlatan emekli öğretmen Brigitte Macron, Fort Bregancon bölgesinde tatil yapan eşi Emmanuel Macron'a katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriFirst lady Brigitte Macron’a estetik ameliyat
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri