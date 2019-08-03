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  • 03.08.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 18:58

'daki 6,8 büyüklüğündeki de 5 kişi öldü

'nın 'nın batısında yer alan Banten eyaletinde dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki de 5 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından yapılan uyarısı, dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı.

Endonezya'daki depremde ölü sayısı artıyor

'nın 'nın batısında yer alan Banten eyaletinde dün meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki de 5 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya Ulusal Afet Ajansından (BNPB) yapılan son açıklamada, depremde hayatını kaybeden kişi sayısı 5 olarak güncellendi.

Hasar gören binalarda incelemelerin sürdüğü belirtilen açıklamada, şimdiye kadar enkaz altında kalan birine rastlanmadığı ifade edildi.

Merkez üssü Banten'in 151 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşmişti.

Depremin ardından yapılan uyarısı, dün akşam saatlerinde kaldırılmıştı.


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