Aşırı dozdan öldü

ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kendisi gibi suikast sonucu ölen kardeşi, eski Senatör Robert Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill hayatını kaybetti. Robert ve Ethel Kennedy çiftinin beşinci çocuğu Courtney'in 22 yaşındaki kızı Saoirse'nin ölüm nedenine ilişkin bilgi verilmezken, ABD medyasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Saoirse'nin aşırı dozda uyuşturucudan ölmüş olabileceği iddiaları yer aldı. Boston Üniversitesi'nde iletişim öğrenimi gören Saoirse, 2016'da bir okul gazetesine "Depresyonum ortaokul yıllarımın başına dayanıyor ve hayatımın geri kalanı boyunda benimle olacak" diye yazmıştı. Genç kızın büyükannesi "Dünya bugün biraz daha az güzel" ifadesini kullandı.
- Dünya
- 03.08.2019
- Gazete
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