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  • 03.08.2019 21:38
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 21:38

'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı! Bütün dükkanlar kapatıldı

'nin Teksas eyaleti kentinde bir kişi, alışveriş merkezinde etrafa ateş açtı. Saldırıda yaralananların olduğu belirtildi. Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı

'nin Teksas eyaleti kentinde bir kişinin alışveriş merkezinde etrafa ateş açtığı bildirildi.

El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtildi.

Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.



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