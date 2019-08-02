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  • 02.08.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 15:47

Son dakika: 'da ! uyarısı yapıldı

Son dakika haberine göre 'nın kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin ardından uyarısı verildi.

O ülkede deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

'nın kenti yakınlarında 6,8 büyüklüğünde meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.

TSUNAMİ UYARISI
Depremin ardından uyarısı yapıldı.

Yetkililer, bu nedenle kıyı kesiminde bulunanlardan yüksek yerlere çıkmasını istedi.

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