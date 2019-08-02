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kahraman ilan Cem Canpolat: da müşterimiz

’da müşterisinin boğazına kaçan köfteye Heimlich Manevrası ile çıkartarak kahraman olan restoranın Türk müdürü Cem Canpolat, “Burası çok özel bir yer. da müşterimiz” dedi.

Korku ve sevinç
İngiltere'nin başkenti 'da bir Türk restoranın müdürü Cem Canpolat, Salı günü müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtarmıştı. İngiliz basınının övgüyle bahsettiği restoran müdürü Canpolat, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olaya İngiliz medyası oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Misafirlerimizden birinin yaşadığı boğulma vakasına eğitimlerde öğrendiğimiz manevra ile müdahale ederek hayatta kalmasını sağladım. 3-4 saniye içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Çok düşünme fırsatım yoktu, hemen müdahale etmem gerektiğini düşünüp hayatını kurtardım. İngiliz misafirimiz binlerce kez teşekkür etti"




Cem Canpolat; İngiltere Başbakanı , Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Sir Oliver Letwin ve Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin oyuncularının müşterisi olduğunu da sözlerine ekledi.

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