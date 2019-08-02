İngiltere'nin başkenti Londra'da bir Türk restoranın müdürü Cem Canpolat, Salı günü müşterinin boğazına kaçan yemeği tek hamle ile çıkarmayı başararak hayatını kurtarmıştı. İngiliz basınının övgüyle bahsettiği restoran müdürü Canpolat, "Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu olaya İngiliz medyası oldukça büyük bir ilgi gösterdi. Misafirlerimizden birinin yaşadığı boğulma vakasına eğitimlerde öğrendiğimiz manevra ile müdahale ederek hayatta kalmasını sağladım. 3-4 saniye içerisinde gerçekleşen bir olaydı. Çok düşünme fırsatım yoktu, hemen müdahale etmem gerektiğini düşünüp hayatını kurtardım. İngiliz misafirimiz binlerce kez teşekkür etti"
Cem Canpolat; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Sir Oliver Letwin ve Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin oyuncularının müşterisi olduğunu da sözlerine ekledi.
Cem Canpolat; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanı Sadıq Khan, Sir Oliver Letwin ve Harry Potter ve Yüzüklerin Efendisi gibi filmlerin oyuncularının müşterisi olduğunu da sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.