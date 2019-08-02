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Dubai Emiri 'dan intikam mesajı

Eşi Haya’nın kendisinden boşanmasını hazmedemeyen , hesabından intikam mesajı yayınladı.

İntikam mesajı
Dubai Emiri , 20 'da eşi Haya'dan boşandı. 30 ve 31 Temmuz'da 'da "Velayet" davası vardı. Duruşma 11 Kasım'a ertelenirken, Haya'nın neden koruma istediği ortaya çıktı. İddiaya göre El Maktum, da "Ekselansların Kılıçları" başlıklı bir şiir yayınladı.



​Şiirde "En zorlu şeyleri kolay yoldan çözmek, parlayan kılıç ve intikam alma zorunluluğu" gibi ifadelerin yer alması, Prenses Haya'ya yönelik intikam mesajı olarak algılandı.











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