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  • 02.08.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 17:37

a'da alarm verildi! Tren istasyonu kapatıldı

Son dakika haberine göre Frankfurt Merkez Tren İstasyonu, polis operasyonu nedeniyle kapatıldı. Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu yakınlarına çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi ve vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiyesinde bulunuldu.

Almanya'da alarm! Tren istasyonu kapatıldı

a'da Frankfurt Merkez Tren İstasyonu, polis operasyonu sebebiyle kapatıldı.

Almanya'da Frankfurt Merkez Tren İstasyonu, polis operasyonu sebebiyle kapatıldı. Frankfurt polisinden yapılan açıklamada, Frankfurt Merkez Tren İstasyonu yakınlarına çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği belirtildi ve vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiyesinde bulunuldu.

Frankfurt polisi sözcüsü, tren istasyonu civarında gerçekleşen operasyonun banka soygunu girişimi sebebiyle düzenlendiğini ve 2 şüphelinin olay yerinde kaçtığını söyledi.

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