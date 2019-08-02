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  • 03.08.2019 01:37
  • Son Güncelleme: 03.08.2019 01:37

ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin 'ndan resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladı. 'un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım da orta menzilli denemesi yapmayı planladığı kaydedildi.

ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor

ABD Savunma Bakanlığının (), ABD'nin 'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Amerikan ordusunun nükleer olmayan füze sistemleri için çalışmalar yaptığını söyledi.

Yetkili, Amerikan ordusunun söz konusu füze sistemlerini geliştirmesinin ana amacının özellikle Avrupa'da ile mücadele edebilmek olduğunu dile getirdi.

ORTA MENZİLLİ BALİSTİK FÜZE DENEMESİ KASIM AYINDA
Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pentagon'un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım ayında da orta menzilli denemesi yapmayı planladığı kaydedildi.

Uzmanlar ABD ile Rusya'nın 32 yıl süren INF Anlaşması'ndan çekilmesiyle yeni bir silahlanma yarışının başlayabileceği uyarısında bulunurken, iki ülke de anlaşma şartlarına uymadıkları gerekçesiyle birbirlerini suçluyor.

ABD , ABD'nin INF Anlaşması'ndan bugün resmen çekildiğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, Rusya'nın, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'yi sürekli ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay önce anlaşmadan çekileceğini duyurmuştu.

Söz konusu INF Anlaşması, ABD ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) arasında, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören bir metin olarak imzalanmıştı.


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