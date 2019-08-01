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'yı Galler 'ın avukatının savunduğu ortaya çıktı

, eşi el Maktum’dan kaçtı. ’ye sığındı. Son olarak velayet davasında Haya’yı, Galler ’ın avukatı ’un savunduğu ortaya çıktı.

Prenseslere layık
DUBAI Emiri Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum ile Prenses Haya'nın ayrılığı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Çift, 11 gün önce boşandı. 23 çocuğunun adını bile bilmediği iddia edilen Maktum, prensesin 'ya götürdüğü Zayed (7) ve Celile'yi (11) almak için düğmeye bastı. Velayet davasına ilişkin ise ilginç detaylar ortaya çıktı. Haya'yı, Galler Prensi Charles'ın avukatı Fiona Shackleton'un savunduğu anlaşıldı. Ayrıca Haya'nın 214 gazeteciyi davanın yapılacağı salona almak istediği ortaya çıktı...



Prenses Haya, sığındığı İngiltere'de kocasına karşı "korunma" talep etti.



Avukat Fiona Shackleton, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

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