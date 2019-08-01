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  • 01.08.2019 15:34
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 15:34

'da sokak ortasında korkunç : ile öldürüldü

'da sokak ortasında iki adam tartıştı. Tartışma sonrası eline alan adam, tartıştığı kişiyi vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, 'nın Stuttgart şehrinde meydana geldi.

Sokak ortasında tartışan iki adamdan biri, 36 yaşındaki diğer adamı la vahşice öldürdü. O anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Şüphelinin olay yerinden motosiklet ile kaçtığı; polisin otomobil ve helikopter ile şüpheliyi kovaladığı belirtildi.

Polis sözcüsü Stefan Keilbach, şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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