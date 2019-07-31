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  • 31.07.2019 11:12
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 11:12

Yapay dalga unda mekanik arıza: 44 yaralı

'deki bir su parkında bulunan yapay dalga unda meydana gelen mekanik arıza sonucu 44 kişi yaralandı. Olay anı saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, 4 olan standart dalga şiddetinin, aniden 9’a çıktığını; yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığını duyurdu.

'deki bir su parkında bulunan yapay dalga unda meydana gelen mekanik arıza sonucu 44 kişi yaralandı. Olay, Jilin eyaletindeki Yanbian şehrinin güneyinde bulunan Longjing bölgesindeki bir su parkında meydana geldi.



Yapay nda, mekanik arıza sonucu dalga şiddetinin artmasıyla 44 kişi yaralandı. Olay anı saniye saniye kaydedildi. Yetkililer, 4 olan standart dalga şiddetinin, aniden 9'a çıktığını; yaralıların sağlık durumlarının ciddi olmadığını duyurdu.

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