Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.07.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 11:03

Son dakika: 'da 5.9 büyüklüğündeki panik yarattı

Son dakika haberi... ülkesini sallayan 5.9 büyüklüğündeki , 'nun 72 kilometre altında gerçekleşti. Depremin merkez üssü La Libertad kentine 24 kilometre mesafede.

O ülkede korkutan deprem! Çok şiddetli sallandı...

'da yerel saatle 23.54'te 5.9 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Reuters haber ajansı, sarsıntının ülkesinde şiddetli şekilde hissedildiğini bildiriyor.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ve Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre, depremin merkez üssü La Libertad kentine 24 kilometre mesafede ve 'nun 72 kilometre altında gerçekleşti. Başkent San Salvador'un merkez üssüne uzaklığı ise 37 kilometre olarak veriliyor.

El Salvador, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden fay hattının hemen yanında yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: El Salvador'da 5.9 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri