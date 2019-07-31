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  • 31.07.2019 22:17
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 22:33

Son dakika: Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile görüştü

Son dakika haberine göre, , Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. ​Başkan Erdoğan, görüşmede Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI
Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN TAZİYELERİNİ İLETTİ
, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti.

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