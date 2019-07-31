Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Erdoğan ve Kral Selman'ın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

BAŞKAN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti.