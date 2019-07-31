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  • 31.07.2019 17:57
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 18:10

Son dakika: ABD'nin teklifini reddetti!

ABD'nin kısa süre önce 'nın da aralarında bulunduğu bir dizi müttefike, 'nin kontrol edilmesi misyonunun planını sunduğunu ve katkı talep ettiğini belirten , ABD'nin talebine Almanya'nın katkı sunmadığını belirterek, "'a yönelik politikamızın genel yaklaşımı, ABD'nin şu anki yaklaşımından önemli ölçüde sapıyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'dan ABD'ye ret!

, 'de düzenlenen basın toplantısında, 'nın güvenliğinin sağlanması için 'nın ABD öncülüğünde bir misyona katılıp katılmayacağına ilişkin soruları cevapladı.


Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer

ABD'nin kısa süre önce Almanya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi müttefike, 'nin kontrol edilmesi misyonunun planını sunduğunu ve katkı talep ettiğini belirten Demmer, Alman hükümetinin bu somut teklife "çekimser yaklaştığını" ve söz konusu talebe "herhangi bir katkı sunmadığını" bildirdi.

İRAN'A YÖNELİK POLİTİKAMIZ ABD'NİN YAKLAŞIMINDAN SAPIYOR
Demmer, "Çünkü 'a yönelik politikamızın genel yaklaşımı, ABD'nin şu anki yaklaşımından önemli ölçüde sapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgedeki deniz güvenliğine ilişkin Fransa ve ile koordinasyon içinde bulunduklarını söyleyen Demmer, "Bizim için diploması yolunu sürdürmek, İran ile görüşmek, gerginliği azaltmak ve nükleer anlaşmanın sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapmak önemli. ABD liderliğindeki bir misyona katılmak bu isteği zorlaştırır." diye konuştu.

Demmer, Alman hükümetinin Hürmüz Boğazı'nda Avrupa ülkelerinin katılacağı bir izleme misyonunu "düşünmeye değer" bulduğunu kaydetti.

İRAN İLE İNGİLTERE ARASINDA TANKER KRİZİ
İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da 'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankeri Grace 1'i alıkoymuştu.

İranlı yetkililer, tankerin bırakılmasını istemiş, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, 19 Temmuz'da İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

BİRBİRLERİNİ "KORSANLIKLA" SUÇLUYORLAR
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı petrol tankeri Steno Impero'yu, Hürmüz Boğazı'ndan geçişinde denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

Tahran ve , karşılıklı birbirlerini "korsanlıkla" suçluyor.

ABD Başkanı ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iki gün önce yaptıkları telefon görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimi ele almıştı.

ABD Berlin Büyükelçiliği, dün Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Almanya'dan resmi talepte bulunulduğunu açıklamıştı.

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