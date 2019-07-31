Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 31.07.2019 08:41
  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:09

Son dakika: 'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu 32 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Farah vilayeti emniyet sözcüsü Muhibullah Muhib, yaptığı açıklamada, patlamada 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını söyledi.

Muhib, yaralıların çoğunun durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yolcu otobüsünün, Herat'tan Farah vilayetine gittiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri