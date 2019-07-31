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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 21:34

Son dakika: Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine ekledi

yönetimi, 'in yaptırım listesine alındığını duyurdu. Karardan sonra soysal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zarif, “’nin beni hedef göstermesinin nedeni ’ın dünyadaki öncelikli sözcüsü olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? Benim İran dışında bir mülküm olmadığı gözönüne alındığında, bunun benim üzerimde ya da ailemin üzerinde bir etkisi yok. Gündeminizde beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

ABD, Cevad Zarif'i yaptırım listesine ekledi

Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, lideri adına çalıştığı gerekçesiyle Zarif'in yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Başkanı tarafından daha önce yaptırım listesine alınan İran lideri Hamaney adına çalışan kişi ve kurumların yaptırım listesine eklenebileceğine işaret edildi.

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yapan ve isminin paylaşılmasını istemeyen üst düzey bir yetkili ise Zarif'i "İran rejiminin dünya genelindeki sözcüsü" ifadeleriyle nitelendirdi ve Hamaney'in "umursamaz ajandasını yaymaya çalıştığı" için yaptırıma maruz kaldığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran lideri Hamaney'i de kapsayacak şekilde İran'a yönelik yeni yaptırımlar getiren başkanlık kararnamesini 24 Haziran'da imzalamıştı.

TRUMP'IN İRAN'A NÜKLEER SİLAH MESAJI
İran'ın, ABD'ye ait insansız hava aracını (İHA) düşürmesinin ardından söz konusu yaptırımların kaçınılmaz olduğunu ifade eden Trump, "İran'la ya da başka bir ülkeyle çatışmaya girmek istemiyoruz ama şunu söyleyebilirim ki İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin veremeyiz." demişti.

ZARİF: BENİ BU KADAR BÜYÜK BİR TEHDİT OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM
Karardan sonra soysal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zarif, "ABD'nin beni hedef göstermesinin nedeni İran'ın dünyadaki öncelikli sözcüsü olmam. Gerçekler bu kadar acı verici mi? Benim İran dışında bir mülküm olmadığı gözönüne alındığında, bunun benim üzerimde ya da ailemin üzerinde bir etkisi yok. Gündeminizde beni bu kadar büyük bir tehdit olarak gördüğünüz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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safa kuzug&#252;den safa kuzugüden

eşkiya dünyaya hükümdar olmuş.böyle süper güç olmaya ne gelmiş.istediğini tehdit et haraç al ambargo koy doları kullandırma bir trilyon borçlan önemli değil.bunların hepsi elindeki NÜKLEER silahtan.bunların efeliği bir islam devletinin buna sahip olması ile biter.haydı İRAN -PAKİSTAN-TÜRKİYE yapın yapında terör devletini ortadan kaldıralım

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cevapla 01.08.2019 00:27
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