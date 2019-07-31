ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.
Son dakika: ABD Hazine Bakanlığı ABD Hazine Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi
Son dakika gelişmesine göre, ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini açıkladı.
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